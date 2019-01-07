МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 0,6% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

В годовом выражении в ноябре объем розничных продаж в еврозоне вырос на 1,1%. В Евросоюзе розничные продажи в ноябре увеличились на 0,7% по сравнению с октябрем, а в годовом исчислении — на 2,1%.

Показатель динамики индикатора в еврозоне за октябрь был пересмотрен: по новым данным, объем розничных продаж в регионе вырос на 0,6% в месячном выражении, хотя изначально сообщалось о росте на 0,3%. Годовой рост за октябрь был пересмотрен до 2,3% с 1,7%. Показатели по ЕС за октябрь были также пересмотрены: рост показателя в месячном выражении составил 0,4% против прежних 0,1%, в годовом — 2,4% против первоначальных 2,1%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в ноябре был зафиксирован в Словении (+10,7%), Румынии (+7,2%) и Литве (+7%). Самое сильное снижение показателя в годовом исчислении отмечено в Бельгии (-1,6%), на Мальте (-1,3%) и в Австрии (-0,2%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в годовом выражении поднялся в ноябре на 0,2% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 1,5%, в Евросоюзе — на 2,8%.