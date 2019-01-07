МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в январе опустился до минус 1,5 пункта с минус 0,3 пункта в декабре, что стало минимумом с декабря 2014 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

При этом опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали, что индикатор опустился до минус 2 пунктов, таким образом, значение января оказалось лучше ожиданий экспертов. Показатель снижается пять месяцев подряд.

Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 18 пунктов в январе с 20 пунктов в декабре, что стало минимумом с января 2017 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в январе снизился до минус 19,3 пункта с декабрьских минус 18,8 пункта, что стало минимумом с августа 2012 года.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в январе снизился до 6,1 пункта с 7,2 пункта месяцем ранее, что стало наименьшим значением с октября 2014 года; индекс текущих экономических условий в стране опустился до 34,8 пункта с 36,3 пункта в прошлом месяце, или до минимума с сентября 2016 года; индекс экономических ожиданий снизился до минус 19 пунктов против минус 18,3 пункта в декабре — минимума с августа 2012 года.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 3-5 января, в нем приняло участие 998 инвесторов.