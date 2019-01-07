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МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре снизился до 57,6% с ноябрьского уровня в 60,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение индикатора только до 59,6%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в декабре опустился до 56,3% с уровня ноября в 58,4%.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.