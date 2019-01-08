МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,3%.

По сравнению с ноябрем прошлого года объем промышленного производства в Германии упал на 4,7%.

При этом показатель за октябрь был скорректирован до снижения на 0,8% к сентябрю с первоначальной оценки снижения в 0,5%. В годовом выражении рост в октябре составил 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,6%.

Производство в промышленности Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в ноябре сократилось на 1,8%. Производство товаров производственно-технического назначения снизилось в отчетном месяце также на 1,8%, потребительских товаров — опустилось на 4,1%.