МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Украинцы с февраля смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют, но и в почтовых отделениях, также будет введен ряд послаблений в сфере валютного регулирования, сообщается во вторник на сайте Национального банка Украины.

О начале таких валютных операций в почтовых отделениях свидетельствует постановление №9, которое вступает в силу 7 февраля 2019 вместе с введением в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Также НБУ вводит новую систему, которая состоит из восьми основных постановлений, заменивших предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

В частности, новое регулирование предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. Так, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней, отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями объемом до 150 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов), разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводам средств из Украины на такие счета), отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, которые заменит система электронных лимитов.

Кроме того, отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины, отменяется процедура регистрации внешних заимствований и вводятся некоторые другие послабления.