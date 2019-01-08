МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) может быть реализовано при условии развития российской экономики, в том числе исполнения национальных проектов, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков в интервью "Российской газете" заявил, что, по его мнению, необходимо вдвое увеличить МРОТ, до 25 тысяч рублей, и переходить на другую методику подсчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета.

По словам Исаева, увеличение заработной платы в стране – важнейшая цель работы профсоюзов. Парламентарий отметил, что до этого ФНПР долгие годы добивалась, чтобы МРОТ не был ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как напомнил Исаев, в 2018 году эта цель была достигнута.

"Сейчас профсоюзы ставят новую цель – чтобы минимальный размер оплаты труда был равен не прожиточному минимуму, а минимальному потребительскому бюджету. Эта постановка вопроса тоже достаточно логична, и особенно логична для профсоюзов, к этому, безусловно, общество должно стремиться, но темпы достижения этой цели будут зависеть от развития экономики и возможностей федерального, регионального и местных бюджетов. Двигаться в этом направлении, безусловно, надо, но решение нужно принимать ответственно, опираясь на реальные возможности экономики и государства", — заявил Исаев РИА Новости.

При этом депутат добавил, что у ряда регионов нет финансовых возможностей для двукратного увеличения МРОТ, но выразил надежду, что они появятся в результате развития российской экономики, а также реализации национальных проектов.

"В настоящий момент федеральный центр должен предоставлять субсидии целому ряду регионов для того, чтобы они в полном объеме выполнили нынешнюю норму – чтобы МРОТ был не ниже величины прожиточного минимума. Это значит, что сейчас пока таких средств (для увеличения МРОТ вдвое) у ряда региональных бюджетов нет. Но мы надеемся, что в результате развития экономики, реализации национальных проектов, предложенных президентом, эти средства будут появляться, и тогда задача, которую ставят профсоюзы, окажется вполне реализуемой", — заключил парламентарий.