МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" — написал Трамп в Twitter.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.