МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник прибавили около 1% на фоне надежд по переговорам КНР и США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,09%, до 23787,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 6897 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,97%, до 2574,41 пункта.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

"Рынки под воздействием позитива на фоне некоторого проблеска в торговых отношениях с Китаем", — сказал агентству MarketWatch Эрик Вейганд (Eric Wiegand), старший портфельный менеджер U.S. Bank.

Между тем ожидавшаяся во вторник экономическая статистика по торговому балансу США в ноябре не вышла, так как в связи с частичной приостановкой работы некоторых правительственных учреждений в стране не работает и сайт Бюро экономического анализа министерства торговли США.