МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" анонсировал рост зарплат бюджетников в начавшемся 2019 году.

По словам министра труда, с 1 октября 2019 года будут проиндексированы зарплаты бюджетников на 4,3%. Речь идет о тех категориях служащих, о которых в майских указах президента России Владимира Путина не говорилось, отметил Топилин.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", — пояснил министр и добавил, что из федерального бюджета для субъектов РФ выделят дополнительные 100 млн рублей на эти цели.

"Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", — добавил Топилин.

Конкретные сроки он не назвал: они зависят от обстановки в конкретных регионах страны, в каждом из которых существует своя схема повышения зарплат.

"Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", — подытожил глава Минтруда.