МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в ноябре 2018 года сократилась до 7,9% по сравнению с пересмотренным уровнем октября в 8%, впервые с октября 2008 года опустившись ниже 8%-ной отметки, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения индикатора на первоначальном уровне октября в 8,1%.

Безработица в ЕС в ноябре осталась на уровне октября в 6,7%. Это минимальный показатель, зафиксированный Евростатом с начала публикации ежемесячных отчетов по безработице в январе 2000 года.

В ноябре 2017 года безработица в еврозоне составляла 8,7%, а в ЕС — 7,3%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре 2018 года составило 16,491 миллиона человек, в зоне евро — 13,04 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября вновь была зафиксирована в Чехии (1,9%), Германии (3,3%) и Голландии (3,5%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (18,6% в сентябре 2018 года) и Испании (14,7%).