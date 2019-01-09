МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Хорошую новость в начале первой рабочей недели 2019 года озвучил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В интервью "Российской газете" он анонсировал рост зарплат бюджетников на 4,3% с 1 октября. Речь идет о тех категориях служащих, о которых в майских указах президента Владимира Путина не говорилось.

Для этой цели из федерального бюджета выделят регионам дополнительно 100 млрд рублей. Рост зарплат бюджетников должен быть сопоставим с ростом средней зарплаты в субъектах. За этим власти будут следить, а сбором данных займется Росстат, сообщил Топилин.

Итоги прошлого года по темпам роста зарплат в РФ пока не подведены. Однако в ходе итоговой пресс-конференции в декабре Путин заявил, что рост реальных зарплат по итогам года ожидается на уровне около 7%. Официальный прогноз Минэкономразвития — 6,9%. В дальнейшем темпы роста сократятся до 1,4% в 2019 году и 2,5% в 2020 году.

ЗАРПЛАТЫ: КАКИЕ ОНИ?

Минимальная зарплата в РФ с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей. Средняя зарплата, по данным Росстата, в 2018 году составляла чуть больше 40 тысяч рублей. Однако по регионам цифры разнятся весьма значительно.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, лидируют по доле высоких зарплат северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В ЯНАО и Чукотском АО примерно четверть работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты в Дагестане и Карачаево-Черкесии. При этом в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц.

В целом по РФ 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц.

В ПРЕДЕЛАХ ИНФЛЯЦИИ

Власти стараются повышать зарплаты бюджетникам в рамках инфляции. Она по итогам 2018 года составила 4,2%, говорится в предварительных данных Росстата. "Повышение зарплат бюджетников, которое анонсировал Топилин, укладывается в эту тенденцию последних лет", — отмечает в этой связи аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

В данном заявлении министра речь идет о привязке величины повышения к среднему уровню роста зарплат в конкретном регионе, но итоговый прирост все равно будет лишь незначительно выше инфляции по итогам 2018 года, которая составила 4,2%, уверен он.

По мнению эксперта, новость можно связать с попыткой снизить социальное напряжение после ряда непопулярных политических решений, в том числе с повышением возраста выхода на пенсию. "На наш взгляд, данная мера сгладит эффект от роста цен на товары и услуги ЖКХ для бюджетников, но незначительно, так как цены на ключевые товары выросли больше, что подтверждается инфляционными ожиданиями населения", — говорит Кравчук.

В свою очередь, доцент базовой кафедры ТПП "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева полагает, что заявленный рост зарплат до среднего уровня по региону связан, прежде всего, с оптимизацией бюджетной сферы. В результате, были объединены и реформированы некоторые структуры, а ряд функций упразднили или возложили на других участников экономической деятельности.

ВЗЛЕТА НЕ БУДЕТ

Поскольку бюджетники не приносят государству видимой прибыли, вряд ли стоит ожидать резкого роста зарплат в этом секторе, рассуждают эксперты. Такой сценарий был бы возможен при росте экономики, очевидном как тем, кто принимает решения, так и общественности.

Кроме того, не следует забывать, что зарплаты бюджетников состоят из базовой и стимулирующей частей. Индексация базовой части является важным психологическим и тактическим шагом, но она по определению не может существенно менять ситуацию здесь и сейчас. Это скорее попытка заложить стратегический курс на изменения в перспективе.

При этом зарплатные тренды в регионах определяются не только государственным, но и частным сектором. Здесь значительного роста также не ожидается, уверены эксперты. "Нагрузка на бизнес и так ощутимо растет за счет повышения НДС и тарифов с 1 января, поэтому в бюджете большей части компаний на предстоящие 12 месяцев повышение не будет запланировано вовсе", — считает Кравчук.

Остальные ограничатся индексацией на величину инфляции, либо более гибкой системой премирования, поощряя за выполнение конкретных KPI, добавил он.

Если говорить о конкретных сферах экономики, то, по мнению Мирзабалаевой, зарплата по-прежнему останется высокой в добыче полезных ископаемых и других производящих отраслях. Есть оптимизм и по поводу динамики роста зарплат в сельском хозяйстве, где он в последние годы отставал. Темпы роста занятости и производительности труда могут позволить сделать вывод о заметных сдвигах в импортозамещении. Как следствие, рост будет ощутим и в перерабатывающей промышленности.

При этом основное повышение зарплат ожидается "снизу" — в связи с повышением МРОТ. Это касается низкооплачиваемых работников. Рост "сверху" будет связан с нарастающим дефицитом высококвалифицированных работников во всех секторах экономики, заключила эксперт.