ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин согласился обсудить с демократами в конгрессе в четверг снятие санкций с EN+, "Русала" и "Евросибэнерго", сообщает в среду агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго" до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.