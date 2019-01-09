МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Елена Кудрявцева. Ухудшение Всемирным банком прогноза по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,5% отражает реалии российской экономики и объясняется высокой волатильностью на рынках, нарастанием геополитической напряженности и затуханием роста промпроизводства и потребительских расходов россиян, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Всемирный банк в среду сохранил свой декабрьский прогноз по росту ВВП РФ на этот и на следующий год — 1,5 и 1,8% соответственно. Если же сравнивать с июньским прогнозом, то прогноз понижен на этот год на 0,3 процентного пункта.

Минэкономразвития РФ по итогам 2019 года прогнозирует замедление роста ВВП до 1,3% с 1,8% в 2018 году.

"Снижение прогноза роста российского ВВП Всемирным банком объясним: сохранение высокой волатильности на сырьевых и финансовых рынках, замедление роста мировой экономики, нарастание геополитической напряженности, а также затухание роста промышленного производства и потребительских расходов россиян оказывают сдерживающее воздействие на экономический рост", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Ирина Комарова.

"Речь и о замедлении инвестиционной активности национальных компаний, в том числе как результат усилий западных партнеров по созданию имиджа снижения у РФ привлекательности российской экономики для вложений со стороны иностранного сектора. Эти настроения могут вызвать снижение расходов на конечное потребление, как результат снижения экономического оптимизма, а значит в перспективе может оказать воздействие на снижение экономической активности", — говорит экономист.

Июньский прогноз по росту российской экономики на 1,8% в 2019 году можно назвать весьма оптимистичным: более быстрые темпы роста на 2019 год практически никто не прогнозировал, считает главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова. По ее мнению, рост ВВП в 2019 году составит лишь 1,2%.

"Снижение прогноза до уровня 1,5% фактически приближает его к консенсусу. Ключевым фактором риска для экономического роста в 2019 году выступает замедление потребительской активности, причиной для которого выступает повышение ставки НДС, ослабление рубля и меры ЦБ по ограничению потребительского кредитования. Ускорению инвестиционной активности могут помешать санкционные риски и ослабление рубля. На этом фоне мы ожидаем замедления темпов роста в 2019 году до 1,2% после роста примерно на 1,6% в 2018 году", — сказала Евдокимова.

ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ

Реализация внешних шоков, таких как торговый протекционизм и колебания нефтяного рынка, могут оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики в течение следующих двух лет, считает аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

"Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы вниз для многих развивающихся экономик, изменения здесь коснулись не только прогноза по России. По всей вероятности, такому пересмотру способствовали торговые войны США и Китая, высокая волатильность на сырьевых и фондовых рынках. В целом по развивающимся странам прогноз по темпам роста был понижен на 0,4 процентного пункта на 2019 год относительно июньского прогноза", — отметила Баранова.

"Например, вероятно снижение спроса на наш экспорт из-за роста торгового протекционизма, реализация шоков на нефтяном рынке со стороны предложения и введение санкций на покупку российского госдолга. Поэтому вряд ли в 2019 году у российской экономики получится расти более быстрыми темпами", — заключила она.

Главный экономист "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин, в свою очередь, считает, что замедление роста ВВП РФ в 2019 году будет временным, увеличение расходов государства на инвестиции и денежно-кредитная политика дадут толчок развитию, и в 2020 году рост российской экономики может ускориться до 2,5%.

"В принципе и повышение НДС, которое привлечет средства для финансирования инвестиций в человеческий капитал, и повышение ключевой ставки Банка России позволит обеспечить более хороший 2020 год, поскольку инфляция вернется под контроль, дополнительные расходы пойдут со стороны бюджета. Но в 2019 году некоторое замедление экономической активности будет с этим связано", — добавил он.

Кузьмин прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%, а в 2020 году — ближе к 2,5%.