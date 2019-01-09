МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" готов к отказу от иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Основная подоплека иска – потеря стоимости нашей газотранспортной системы из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки…. Почему этот иск так важен? Это козырная карта в переговорах с "Газпромом". Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы — ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться … или изменить его", – отметил Коболев в эфире "5 канала".

По его словам, Еврокомиссия осведомлена о подобной возможности. Вместе с тем, по словам Коболева, взыскание с "Газпрома" средств по спорам в отношении контрактов на поставку и транзит газа и подача второго иска вынуждают "действовать аккуратно" при выполнении требований европейских партнеров по отделению от "Нафтогаза" газотранспортной системы. Если "Нафтогаз" не будет отвечать за транспортировку газа, встанет вопрос о целесообразности представления им интересов Украины в транзитных спорах с россиянами, отметил он.

Между тем российские власти и представители "Газпрома" неоднократно заявляли о том, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года при его экономической целесообразности, переговоры об этом уже идут.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.