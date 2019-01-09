МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 18-19 декабря 2018 года согласились, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными" из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех.

"В последние недели цены на акции (на фондовом рынке США – ред.) были волатильными, что отражало уход инвесторов от рисков. По-видимому, это частично связано с неопределенностью относительно торговых переговоров между Китаем и США. Кроме того, инвесторы были обеспокоены перспективами глобального роста, неурегулированностью переговоров по Brexit и политической неопределенностью в Европе", — сообщается в протоколе.

При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда в последние месяцы и значительном росте реального ВВП США. Инфляция в октябре составила в годовом выражении 2%, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились. Участники встречи сошлись во мнении о том, что в условиях сдержанного инфляционного давления, ФРС "может себе позволить проявить терпение" относительно дальнейших повышений базовой ставки. Согласно прогнозу комитета, экономический рост США останется в 2019 году выше долгосрочного тренда, а затем замедлится.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о повышении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 29-30 января.