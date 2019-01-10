МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские пенсионеры старше 80 лет получили с нового 2019 года право на надбавку к пенсии. Ее размер, пишет "Российская газета", составляет 5 334 рубля.

По информации Пенсионного фонда РФ (ПФР), размер этой надбавки вырос по отношению к прошлому 2018 году на 400 рублей.

При этом, отметили изданию в ПФР, рост надбавки касается только тех граждан, кто получает страховую пенсию по старости: новые правила не затрагивают получающих социальную пенсию, выплату по потере кормильца, или пенсию по инвалидности I группы.