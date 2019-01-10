МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Запуск к Луне орбитального аппарата "Луна-26" перенесен с 2022 на 2023 год, посадочной станции — с 2023 на 2024 год, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый аппарат на Луну. Это будет "Луна-25". "Луна-26" и "Луна-27" полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности", — сказал он.

Ранее сообщалось, что запуск аппарата "Луна-25" перенесен с 2019 года на 2021 год, соответственно запуски последующих аппаратов сдвинулись на 2022 и 2023 годы.

"Луна-25" должна совершить посадку на южном полюсе. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".

Первоначально запустить первый российский зонд к Луне планировалось в 2014 году. Посадочная станция "Луна-25" будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли.

"Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности Луны. "Луна-26" должна взять пробы лунного грунта и изучить его.

Вопрос о переносе запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год, а также изменении последующих лунных планов, был рассмотрен Советом РАН по космосу в мае 2018 года. В июне это решение было утверждено.

Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый тогда пояснил, что причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции "Луна-25".

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли тогда отметил, что хорошие баллистические условия, несмотря на близость Луны к Земле, нужны по той причине, что изначально "Луна-25" проектировалась под запуск на индийской ракете в рамках совместного проекта.

Тогда же были спроектированы топливные баки для системы посадки. Их небольшой объем лимитирует сроки запуска, а разработка новых и пересмотр всего проекта под них отложат запуск еще дальше.

Однако имеются и технические причины. Ранее российские ученые раскритиковали европейских специалистов, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки "Луны-25". Европейцы превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии "Луна-28" для взятия криогенных проб грунта с их доставкой на Землю, а затем миссии "Луна-29" с отправкой тяжёлого лунохода.

Директор Института космических исследований Анатолий Петрукович рассказал РИА Новости, что перенос запуска к Луне двух российских космических аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" связан с сокращением Минфином расходов на Федеральную космическую программу.

"Этот перенос связан с секвестром, который Минфин налагает на космическую программу. Минфин оперирует трехлетним периодом. Минфин каждый год-два пересматривает Федеральную космическую программу и срезает излишек, как ему кажется. Проекты, которые теряют эти суммы, переносятся. Сдвиг сроков связан с тем, что Минфин срезал лимиты на 2020-21 годы. Там довольно много пострадавших. Во всех разделах программы есть пострадавшие. Страдает не только наука", — сказал Петрукович.

По его словам, обсуждались разные сроки переноса лунных миссий, в том числе на более отдаленные даты.

Ученые, работающие с космическими аппаратами, проинформированы об изменении сроков, рассказал Петрукович.

Какие еще проекты затронуты секвестром, ученый не уточнил. Но, по его словам, сокращение финансирования не затронуло проекты, которые будут реализованы в ближайшее время. "Там уже нечему вправо уходить. Первые три проекта не затронуты, поскольку по ним все расходы уже сделаны. Это "Экзомарс-2020", обсерватория "Спектр-РГ" и "Луна-25", — рассказал ученый.

В ИКИ не рассчитывают, что Минфин вернет срезанные с лунных проектов средства для их реализации.