МИНСК, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске заявил, что Россия не отвергает возможность компенсации потерь своего партнера от реализации нефтяного налогового маневра в РФ. По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжены в 2019 году.

Как передает в четверг белорусское агентство Белта, в ходе совещания о социально-экономическом развитии страны в 2019 году Лукашенко сообщил чиновникам о результатах состоявшихся в конце прошлого года переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, где, в частности, сторонами обсуждались вопросы компенсации Минску потерь в связи с налоговым маневром, проводимым в РФ.

"Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери. Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп", — цитирует агентство слова главы Белоруссии.

Он дал поручение правительству компенсировать потери бюджета из-за нефтяного налогового маневра в РФ за счет других направлений сотрудничества двух государств.

"Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией", — сказал Лукашенко и подчеркнул, что предупредил об этом своего российского коллегу Владимира Путина.

"Я это и президенту сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять", — заявил белорусский президент.

Он отметил, что вопрос о компенсации потерь требовалось бы урегулировать до 1 января, но никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет.

"Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при 70 долларах за баррель это будет около 400 миллионов долларов. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 миллиарда долларов. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем 10,6 миллиарда долларов", — подытожил Лукашенко.