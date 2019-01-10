МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Выход из бюджетного кризиса, с которым США столкнулись в конце прошлого года, пока не просматривается – во всяком случае, в публичном пространстве, хотя диалоги о его поиске продолжаются. Как стало известно в четверг, президент Дональд Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе с 22 по 25 января, если выход из сложной ситуации, в которой оказалась страна, не будет найден. При наилучшем исходе визит может быть просто сокращен.

Начиная с 22 декабря ряд американских министерств и ведомств, в том числе, госдеп и Минюст, прекратили работу. Такая схема применяется не в первый раз и носит название shutdown (шатдаун). Речь идет о частичном прекращении работы ведомств, финансируемых конгрессом, из-за отсутствия бюджета на следующий год.

На сей раз причиной стали проблемы с мексиканской границей. Трамп и демократы, получившие контроль в нижней палате конгресса, спорят о необходимости дополнительного финансирования пограничной безопасности. Президент потребовал дополнительно выделить 5,7 млрд долларов на охрану границы и строительство на ней заграждений. Он утверждает, что стена сама себя окупит, в том числе, за счет нового торгового соглашения с Мексикой.

Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны с таким подходом. Они называют эти расходы неоправданными, а саму стену – противоречащей американской идеологии. Консультации пока не привели к успеху – стороны продолжают стоять на своем. Ранее президент заявил, что может объявить в стране чрезвычайное положение и своей властью быстро построить стену на границе.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ДЕНЬГАХ

Опрошенные "Прайм" эксперты называют данную ситуацию предсказуемой. Еще в феврале 2018 года при принятии бюджетного плана было ясно, что бюджетный кризис неизбежен из-за невозможности США обслуживать государственный долг.

Тогда предлагалось два выхода из сложившейся ситуации – объявление частичного дефолта либо жесткое сокращение расходной части бюджета, напомнила профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Анна Попова.

"Как мы видим, США пошли по второму пути, однако ультиматум президента практически сводит на нет возможность разрешения конфликта. На 10 января бюджет так и не принят из-за того, что большинство в Сенате проголосовали против предложений Трампа, в то время как 3 января палата представителей приняла два законопроекта – о выделении на охрану границы с Мексикой 1,6 млрд долларов и выплаты ведомствам, которых затронул shutdown. Оба они направлены для одобрения в верхнюю палату", — указала она.

При этом дело не только и не столько в 5,7 млрд долларов, уверен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"С одной стороны, данная сумма не является значительной для американского бюджета, а с другой – аппетиты действующей администрации постоянно возрастают. При этом в демократической партии более мягко относятся к вопросу нелегальной эмиграции в отличие от Трампа, который обозначил данную проблему в качестве одной из ключевых в своей предвыборной кампании", — отметил он.

Соответственно, столкновение интересов по столь локальному вопросу является элементом более общей картины подготовки уже к следующим выборам президента США, полагает эксперт.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

Естественно, что ситуация в какой-то момент разрешится, но для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы. Это произойдет, когда усеченный режим работы правительства станет угрожать финансовой стабильности.

По мнению Кочеткова, текущий бюджетный кризис может продлиться еще 2-3 недели. Если же процесс затянется, это может стать основанием для пересмотра кредитных рейтингов США. Такую возможность уже допустило международное рейтинговое агентство Fitch.

Дело в том, что, поскольку американский государственный долг растет, для повышения потолка долга требуется одобрение конгресса. Иными словами, при отсутствии решения по данному вопросу США могут столкнуться с недостатком финансирования текущих расходов и обслуживания существующего долга.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?

История показывает, что бюджетные кризисы в США случаются с завидной регулярностью. Только при администрации Трампа они были уже дважды, а всего текущий кризис – девятнадцатый по счету. Связано это с особенностями одобрения расходов на финансирование деятельности правительства и потолка госдолга – демократы и консерваторы должны достичь единства, что порой непросто.

По мнению Кочеткова, повторение подобных событий в других странах маловероятно, так как большинство государств ограничивается в своих возможностях заимствований ситуацией на рынке и оценкой суверенных рисков. Для США эти риски пока незначительны, так как у них наивысший рейтинг среди крупнейших государств из-за статуса американского доллара.

В свою очередь, Попова не исключает, что ситуация может перерасти в конституционный кризис, подвергнув пересмотру всю сложившуюся систему отношений. Бюджетный кризис влечет за собой серьезную угрозу девальвации доллара, что приведет к уменьшению, а, возможно, и полной потере первого места американской экономики в мире. Это негативно отразится на странах, связанных с США, что может привести к новому мировому кризису в 2019-2020 годах.

Для самих США, как отмечается в прогнозах американской Счетной палаты, проблемы с бюджетом на 2019 год скажутся на социальной сфере, выражаясь в свертывании целого ряда программ по здравоохранению, образованию, сокращению в разы выплаты пособий, что приведет к резкому сокращению национальных накоплений США и доходов и политическому кризису.

ЧТО ВЫИГРЫВАЕТ РОССИЯ

Однако для России подобный ход событий может принести известную выгоду. Так, демократическое большинство Сената сорвало голосование по законопроекту о санкциях против Сирии, России и Ирана. Демократы отказались поддерживать любые законопроекты, которые не касаются частичной блокировки работы правительства.

Это означает, что у нас появится время для подготовки к новым санкциям, ведь во время правительственного шатдауна в США шансов на принятие нового пакета антироссийских санкций практически нет, констатирует Попова.

Кроме того, в ближайшее время российские власти определятся с планом дедолларизации экономики, который также может негативно повлиять на экономическую ситуацию в США. Ведь многие страны тоже хотели бы перейти на расчеты в национальной валюте. Все это в перспективе может привести к изменению позиций стран в мировом хозяйстве.