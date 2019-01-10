МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,2% и по состоянию на 28 декабря составили 466,9 миллиарда долларов против 466 миллиардов долларов на 21 декабря, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 28 декабря составил 466,9 млрд долларов, увеличившись за неделю на 0,9 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.