МЕХИКО, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

Инаугурация президента прошла в здании верховного суда страны, хотя по конституции он должен был присягать перед Национальной ассамблеей. Однако контролируемый оппозицией парламент отстранен от участия в политической жизни Венесуэлы, поэтому церемония была перенесена в верховный суд. Статья 231 конституции позволяет сделать это в случае, если глава государства не может принести присягу перед парламентом.

В момент принесения Мадуро присяги глава верховного суда Майкель Морено немного запутался в своей речи, забыв часть слов. Ему пришлось заглянуть в текст присяги, которую он зачитывал.

После присяги на Мадуро была надета президентская лента и цепь, а также ему были вручены ключи от саркофага, где покоятся останки национального героя страны Симона Боливара.

Ранее Мадуро уже пообещал, что сразу после нового вступления в должность 10 и 11 января сделает несколько важнейших заявлений. По его словам, они коснутся экономики, будущего криптовалюты петро, а также достижения целей, которые были предложены в рамках программы восстановления экономики, роста и процветания.

На церемонии инаугурации присутствуют глава Кубы Мигель Диас-Канель, президенты Боливии и Сальвадора Эво Моралес и Санчес Серен, президент Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Турции Фуат Октай, министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президенты Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов. Российскую делегацию возглавляет зампред Совфеда Ильяс Умаханов. При этом новый срок Мадуро отказались признавать многие государства, в том числе США и соседи страны по континенту, входящие в «Группу Лимы».