ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Всемирный Банк (ВБ) рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а его утверждения — до середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Кандидаты должны быть выдвинуты в течение периода, который начинается 7 февраля с 09:00 по североамериканскому восточному времени (17:00 мск) и продлится до 14 февраля 09:00 по североамериканскому восточному времени, кандидатуры должны быть выдвинуты исполнительными директорами или правительствами стран через исполнительных директоров. Кандидаты должны быть гражданами стран-членов Банка", — говорится в сообщении ВБ.

"Формальные интервью исполнительными директорами будут проводиться для всех включенных в шорт-лист кандидатов, ожидается, что выбор нового президента закончится до Весенней встречи ВБ", — сообщается в релизе.

Согласно данным сайта Всемирного Банка, регулярная Весенняя встреча состоится 14 апреля.

СМИ США со ссылкой на свои источники ранее сообщали, что вероятной кандидатурой на этот пост от США может стать замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас.