ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнел заблокировал в четверг попытку демократов проголосовать за пакет законопроектов, который, по их мнению, должен был положить конец бюджетному кризису и возобновить работу ряда госучреждений.

"Вчера Белый дом ясно дал понять, что президент возражает против частичного финансирования, которое игнорирует безопасность границ, и наложит вето на это. Очевидно, что законом это не станет… Поэтому я возражаю", — заявил он в ходе заседания верхней палаты.

По словам Макконнела, как верхняя, так и нижняя палаты должны быть уверены в том, что документ в конечном итоге будет подписан, прежде чем выходить с такими инициативами. Проталкивание заведомо непроходных законопроектов он назвал политической уловкой. Контролируемая демократами палата представителей ранее приняла этот пакет.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели более 5 миллиардов долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Девятого января прошла очередная встреча Трампа с лидерами конгресса по этой теме, однако американский лидер покинул ее, назвав безрезультатной, и "шатдаун" был продлен. При этом президент США выразил надежду, что ему не придется вводить режим чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой.