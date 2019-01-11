МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили четверг в плюсе, несмотря на отсутствие значительных новостей по итогам торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,51% — до 24001,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 6986,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2596,64 пункта.

Двусторонние переговоры КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. В четверг министерство коммерции КНР объяснило это тем, что "стороны подошли к переговорам серьезно, ответственно и искренне. По заявлению китайской стороны, Китай и США по итогам двусторонних торговых консультаций "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

"Несмотря на отсутствие деталей, похоже, переговоры между США и Китаем прошли хорошо, что подтвердило министерство иностранных дел КНР. Это отличные новости для инвесторов, рассматривающих это как основной фактор риска для рынков", — приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Вместе с тем инвесторы оценивают статистику по рынку занятости США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 5 января, уменьшилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 225 тысяч.

Также в четверг стало известно, что Трамп отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса. Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов.