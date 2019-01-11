КИЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook написал о своей уверенности в том, что Украина за последние четыре года смогла обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска. Он отметил, что в стране при этом еще есть множество проблем, которые предстоит решать.

Четыре года назад, в мае 2014 года, бизнесмен (владелец кондитерской корпорации Roshen) Петр Порошенко победил на выборах на пост президента Украины. В пятницу он напомнил, что "еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы".

"Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжёлое у нас точно позади", — выразил свою уверенность президент Украины.