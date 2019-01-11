МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Недельный приток в фонды акций России за неделю по 9 января достиг максимума с апреля — 140 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре БКС.

БКС приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные чистые притоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили 220 миллионов долларов против 80 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Потоки фондов акций: только Россия — притоки 10 миллионов долларов (против 10 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе) – это первые притоки за 9 недель. Совокупно притоки 140 миллионов долларов (против 60 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе) – самый большой приток с апреля 2018 года", — пишут эксперты.

Сильные притоки в январе должны продолжиться, считают в БКС. "Новый год начался с притока новых денег в акции развивающихся рынков, и российские бумаги не остались в стороне. Так, фонды GEM получили 2.3 миллиарда долларов. Инвесторы по-прежнему предпочитают вкладываться в фонды ETF, при этом традиционные фонды также показали приток (0.4 миллиарда долларов)", — отмечается в обзоре.

"Активность инвесторов в фондах, ориентированных только на Россию и регион EMEA, была пониженной, однако стоит отметить, что оттоки из этой категории также наконец прекратились. Мы с позитивом смотрим на сильный импульс притоков, и полагаем, что тактическое мини-ралли на российском рынке продолжится как минимум до конца января", — добавляют эксперты.

Совокупные притоки фондов облигаций за минувшую неделю составили 80 миллионов долларов (против 20 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе). Это самый большой приток с сентября 2018 года.

"Непростой 2018 год остался позади. Как и в случае с акциями, фонды облигаций GEM показали существенные притоки в размере 1.7 миллиарда долларов, развернув негативный тренд конца 2018 года. В результате совокупные притоки в фонды облигаций оказались рекордными с прошлого сентября. Мы считаем, что фонды облигаций развивающихся рынков EM также продолжат демонстрировать уверенную динамику до конца месяца, когда в игру вступит ФРС", — указывает БКС.