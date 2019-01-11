МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 265,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2019 года по 6 февраля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении министерства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2019 года в размере 220,6 миллиарда рублей, отмечает Минфин. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2018 года составило 45,1 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Конвертация предназначенных для таких покупок средств проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

Банк России 14 декабря сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года. При этом решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, сообщал регулятор.