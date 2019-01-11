МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Случай заражения вирусом ящура животных выявлен на свинокомплексе группы "Русагро" в Приморском крае, говорится в сообщении компании, которая оценила свои потери вследствие этого как незначительные.

"Группа компаний "Русагро" сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае", — сказано в сообщении.

Как пояснили в компании, в результате будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия. "Комплекс был заселен не полностью. Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны", — отметили в "Русагро".

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.