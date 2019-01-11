МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре уменьшился на 0,4% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении — упал на 1,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,3% к октябрю и снизился на 0,7% в годовом исчислении.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении снизился на 0,3%, в годовом — на 1,1%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель увеличился на 0,4%, а в годовом — снизился лишь на 0,7%.