ПАРИЖ, 11 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе в конце января из-за загруженного графика и в связи с ситуацией с "желтыми жилетами", сообщает Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.

Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.

В администрации французского президента также отметили, что 21 января в Версале состоится саммит Choose France, цель которого — продемонстрировать привлекательность Франции, отмечает агентство.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

Макрон 10 декабря в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. Кроме того, власти Франции предложили провести общенациональные дебаты, чтобы в числе прочих обсудить темы экологической реформы и трансформации налоговой системы. Дебаты, как планируются, должны начаться 15 января.