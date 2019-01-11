МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов, сообщается в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина.

В том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 миллиардов долларов.

"В 2019 году необходимо погасить 150,5 миллиардов гривен (5,3 миллиардов долларов — ред.) внутреннего и 121,8 миллиардов гривен (4,3 миллиарда долларов — ред.) внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 миллиардов гривен (3,1 миллиарда долларов — ред.), внешнего — 56,4 миллиардов гривен (1,9 миллиарда долларов — ред.)", — говорится на официальном сайте Минфина.