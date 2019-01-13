МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Каждый раз Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", — говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля, опубликованном на сайте комитета.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

Кроме того, американская газета New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах и другие осведомленные источники сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли президент США Дональд Трамп секретно работать на Россию против своей страны. По данным издания, ФБР не сразу решилось начать проверку в отношении главы государства, но после того как он уволил Джеймса Коми, два действия Трампа побудили ведомство начать проверку. Одним из них было письмо, которое президент хотел послать Коми и в котором упомянул "российское расследование". Вторым стало интервью Трампа телеканалу NBC News, в котором президент заявил, что уволил Коми из-за "российского расследования".

При этом газета отмечает, что нет никаких публично представленных доказательств того, что американский президент мог секретно контактировать с российскими чиновниками или получать от них указания.

В США идут параллельно несколько расследований. "Российское расследование" о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году ведется с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером и членами конгресса. В рамках дела были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким лицам из бывшего окружения Трампа, но они не касаются "сговора с Россией".