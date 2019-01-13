Трамп: Никто не бросит вызов экономике США
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Экономика США — лучшая в мире, другие страны не смогут ничего ей противопоставить. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, темпы роста экономики КНР снижаются, а экономика РФ находится не в самом лучшем состоянии.
"Мы всех обходим. Наша экономика — самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял", — заявил президент в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, он отметил, что пока не знает, получится ли у него договориться с демократами по вопросам урегулирования бюджетного кризиса.
https://1prime.ru/state_regulation/20190113/829607449.html