САМАРКАНД, 13 янв — ПРАЙМ. Строительство новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар в настоящий момент оценивается в 5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости в воскресенье участник делегации Узбекистана на министерской конференции "Индия – Центральная Азия".

В воскресенье в Самарканде проходит первая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате диалога "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана.

В декабре 2018 года в Ташкенте состоялась встреча руководителей железнодорожных администраций Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана. По данным АО "Узбекские железные дороги", по ее итогам между железнодорожными администрациями пяти стран был подписан протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

"Стоимость реализации проекта составит около 5 миллиардов долларов – это предварительная оценка. Она будет еще уточняться", — сказал собеседник агентства в кулуарах встречи. По его словам, специалисты Узбекистана и России провели предварительное изучение проекта строительства новой железной дороги, подготовлены первые расчеты.

Протяженность предлагаемой магистрали составит 573 километра, планируется построить 18 километров мостов и семь тоннелей общей протяженностью более 70 километров, добавил источник. По его оценке, реализация проекта позволит формировать огромные транзитные потоки до 20 миллионов тонн в год. Другие детали проекта не раскрываются.

По данным "Узбекских железных дорог", магистраль Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар может стать т транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее в государства Юго-Восточной Азии. Вдоль предполагаемой железной дороги планируется строительство высоковольтных ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри — Доши — Сурабай — Джлелалабад — Пешавар, что позволит электрифицировать новую магистраль.

Правительства Узбекистана и Афганистана в декабре 2017 года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат". Протяженность линии — 760 километров. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги, а также привлечение афганской стороной финансовых ресурсов для реализации проекта.