МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Глава ассоциации швейной промышленности Бангладеш (BGMEA) Сиддикур Рахман пригрозил заморозить зарплаты и закрыть фабрики на неопределенный срок, если протестующие не вернутся к работе до завтрашнего дня, сообщает интернет-издание bdnews24.

Представители швейной промышленности с 6 января проводят акции протеста в связи с неравномерным распределением оплаты в зарплатной сетке, которую недавно обнародовало правительство. В связи с волнениями 12 швейных фабрик в районе Дакки приостановили работу.

"Если вы не вернетесь к работе завтра, вам не будут выплачены зарплаты, а фабрики закроются на неопределенный срок согласно статье 13/1 Трудового кодекса", — приводит интернет издание слова Рахмана с пресс-конференции BGMEA.

Работники также выразили недовольство тем, что новая структура выплат не была введена вовремя на всех фабриках. В связи с этим глава ассоциации заявил, что специальный комитет рассмотрит сегодня вопрос о необходимости улучшения системы зарплатной сетки, при этом он добавил, что работникам придется согласиться с решением комитета.

"Рабочие должны будут принять его решение (комитета — ред.). Если кто-нибудь откажется вернуться на работу после этого, их зарплаты будут заморожены", — отметил Рахман.

Утром 9 января работники швейных фабрик заблокировали трассу, соединяющую города Дакка и порт Арича. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и полицейские дубинки. По меньшей мере 30 человек, в том числе 18 полицейских, получили ранения в результате столкновений.