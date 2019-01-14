ПЕКИН, 14 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов и достиг 107,06 миллиарда, что на 27,1% больше итогового показателя 2017 года, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

"Годовой объем российско-китайского товарооборота в долларовом исчислении впервые превысил рубеж в 100 миллиардов долларов, что для наших стран является историческим рекордом, по итогам 2018 года товарооборот РФ и КНР достиг уровня в 107,06 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2017 годом составил 27,1%", — сообщил он.

По его словам, по ускорению темпов роста двустороннего товарооборота Россия стала первой среди крупнейших торговых партнеров Китая. "Главным пунктом экспорта Китая в РФ в 2018 году стали изделия машиностроения и электроники, при этом основными пунктами ввозимой в Китай российской продукции стали сырая нефть, уголь и пиломатериалы", — добавил Ли Куйвэнь.

Китайский экспорт в Россию за 2018 год увеличился на 12% — до 47,97 миллиарда долларов, а импорт из России — на 42,7%, до 59,08 миллиарда долларов.