МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter пригрозил Турции экономическими санкциями, если Анкара решит атаковать курдов на территории Сирии.

"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ*) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", — написал Трамп.

По мнению американского лидера, Вашингтон не хочет, чтобы "курды провоцировали Турцию".

"Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ в Сирии — естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим бесконечные войны!", — пишет Трамп.

Напомним, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов в случае, если США не выведут их с этой территории. Позднее он заявлял, что принял решение отложить начало военной операции в Сирии после телефонных переговоров с Трампом 14 декабря. По итогам разговора президент США принял решение вывести войска своей страны с территории САР.