МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2018 года снизился на 1,7% в месячном выражении и на 3,3% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 1,5% к октябрю и на 2,3% в годовом исчислении.

В ЕС промышленное производство в ноябре в месячном выражении опустилось на 1,3%, в годовом — на 2,2%.

Данные по динамике показателя в месячном выражении в октябре в еврозоне и в ЕС были пересмотрены до роста в 0,1% с сообщавшегося ранее увеличения на 0,2% для обоих регионов. Годовой рост за октябрь был сохранен на уровне 1,2% для еврозоны и 1,3% для ЕС.

Производство товаров длительного пользования в ноябре по сравнению с октябрем в еврозоне упало на 1,7%, в ЕС — на 1%. Объем производства товаров краткосрочного пользования в еврозоне опустился на 1%, в ЕС — на 0,6%. Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в ноябре в месячном выражении уменьшилось на 0,6%, ЕС — на 0,5%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 1,2%, а в ЕС — на 1,1%.

Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Эстонии (+4,5%), Греции (+3,1%) и на Мальте (+2,6%). Самое сильное снижение показателя в отчетном месяце отмечено в Ирландии (-7,5%), Португалии (-2,5%), а также в Германии и Литве (-1,9% для каждой).