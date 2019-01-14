МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2018 года выросло в 1,65 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 191,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 191,4 миллиарда долларов, что на 75,4 миллиарда долларов больше, чем в январе-ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.

Экспорт России в январе-ноябре 2018 года составил 410,2 миллиарда долларов, увеличившись на 27,5% в годовом исчислении. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8% общего объема экспорта, на страны СНГ – 12,2%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,3% (в январе-ноябре 2017 года – 60,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,3%, в страны СНГ – 36,2% (в январе-ноябре 2017 года – 64,6% и 32,8% соответственно).

Импорт России в январе-ноябре 2018 года увеличился на 6,4% и составил 218,8 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема импорта, на страны СНГ – 11%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование — 47,3% (в январе-ноябре 2017 года – 48,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе-ноябре 2017 года – 51,5%), из стран СНГ – 20,4% (21,8%).