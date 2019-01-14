МОСКВА, 14 янв — Dow Jones. Этой зимой экспорт Китая слабеет, но до понедельника почти не было доказательств, которые указывали бы на то, что главная причина этого в торговом конфликте с США, а не в замедлении роста мировой экономики.

Теперь такие доказательства есть. В декабре по сравнению с таким же периодом 2017 года экспорт Китая в США сократился на 3,5%, а экспорт в Европу остался на прежнем уровне, хотя рост европейской экономики замедляется, а большинство индикаторов американской экономики указывают на ее хорошее состояние. В целом экспорт Китая сократился на 4,4%.

Крайне слабые данные за декабрь говорят о том, что торговый конфликт начал оказывать негативное воздействие на Китай. Слабость розничных продаж, неожиданное исчезновение данных по динамике деловой активности в ориентированной на экспорт провинции Гуандун, а также информация о том, что региональные власти затягивают налоговые реформы, которые могли бы негативно сказаться на занятости, говорят о начавшемся давлении на рынок труда.

Импорт Китая сократился еще больше, чем экспорт, на фоне ускоренного сокращения внутреннего спроса. В результате положительное сальдо торгового баланса страны выросло до максимума с начала 2016 года. Если эти тенденции сохранятся, в ближайшие месяцы они поддержат баланс внешней торговли Китая и юань при условии, что инвестиции останутся на прежнем уровне. В понедельник, после сильного роста в течение трех сессий, юань закрылся против доллара США без изменений.

Слабый экспорт и очень слабый импорт сигнализируют об ожидающих Китай больших проблемах в первой половине 2019 года, особенно если в ближайшее время не ускорится рост кредитования.

Удивительно, но на фоне ослабления европейской экономики экспорт Китая в Европу остается относительно сильным. Представьте себе, под каким давлением оказался бы Китай, если бы экспорт в Европу сократился на 10%, а не оставался бы на прежнем уровне. Похоже, что президент США Дональд Трамп стремится заключить с Китаем торговое соглашение, но его переговорные позиции были бы сильнее, если бы ему удалось заручиться поддержкой европейцев, вместо того чтобы угрожать им пошлинами на сталь и автомобили.

На фоне сильного замедления роста экономики Китая Трамп пока может заключить с ним выгодное для себя торговое соглашение. При этом такое соглашение должно также успокоить шаткие американские рынки и вывести американских фермеров из-под удара, который им наносят пошлины со стороны Китая. В такой ситуации небольшая дружеская помощь не помешала бы.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ