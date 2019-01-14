МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в ноябре составил 100 пунктов, что на 0,3 пункта меньше по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Среди стран с развивающейся экономикой стабильный импульс роста ожидается в промышленном секторе Китая, а теперь также и Индии, в то время как в Бразилии и России мы по-прежнему ожидаем замедления роста индекса CLI", — отмечает организация.

В Индии индекс в ноябре вырос до 101 пункта со 100,9 пункта в октябре, в Бразилии остался на уровне предыдущего месяца в 102,1 пункта. В Китае индекс вырос до 98,8 с 98,7 пункта.

Индексы большинства экономически развитых стран незначительно уменьшились. В частности, CLI Великобритании опустился до 98,6 пункта с 98,9 пункта месяцем ранее, во Франции — до 99,1 пункта с 99,3 пункта. Показатель Германии снизился до 99,8 пункта со 99,9 пункта, Италии — до 99,4 пункта с 99,5 пункта в октябре. Экономическая активность в Канаде сократилась до 99,1 пункта с 99,3 пункта.

В Японии индекс остался на уровне октября в 99,7 пункта, в США — снизился до 99,6 с 99,8 пункта. Агрегированный CLI стран "большой семерки" сократился до 99,5 пункта против 99,6 пункта в прошлом месяце.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.