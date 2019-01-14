МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ РФ 15 января возобновляет приостановленные осенью прошлого года покупки валюты для Минфина. Как сообщили в министерстве на прошлой неделе, совокупный объем средств, направленных на покупку валюту по бюджетному правилу, составит 265,8 млрд рублей. Операции будут проводиться ежедневно с 15 января по 6 февраля в эквиваленте 15,6 млрд рублей в день.

Опрошенные "Прайм" аналитики считают данный объем сравнительно небольшим. "В декабре средняя стоимость нефти составляла 57 долларов за баррель, что ненамного выше установленной законом планки отсечения в 45 долларов за баррель. На объявленную сумму в рублях можно приобрести по нынешнему курсу менее 4 млрд долларов. Для сравнения, летом, когда нефть стоила дороже 80 долларов за баррель, в день покупали валюты на 20 млрд рублей", — напомнил аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев.

В ЦБ полагают, что возобновление покупок валюты обеспечит сохранение баланса спроса и предложения на фоне существенного притока валютной ликвидности в экономику, наблюдающегося на текущий день.

Покупки валюты на рынке для сокращения зависимости курса рубля от нефтяных цен Минфин начал в феврале 2017 года. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета выше цены отсечения – 45 долларов за баррель. В 2018 году таким образом на покупку валюты направили 4,2 трлн рублей. Средства пойдут в Фонд национального благосостояния.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что возобновление покупок валюты для Минфина не окажет значительного влияния на курс рубля. С этим отчасти согласны и эксперты. Коренев напомнил, что с этой недели в РФ начинается очередной налоговый период, поэтому спрос на рубль вырастет со стороны отечественных налогоплательщиков.

Многое будет зависеть и от развития ситуации с санкциями. Пока определенности нет – с одной стороны, анонсируются новые ограничения, с другой, предпринимаются шаги по их снятию с компаний Олега Дерипаски. Последние выполнили все требования американского комитета по ценным бумагам по снижению влияния предпринимателя на бизнес.

"Резкого удара по рублю следует ожидать лишь если введут санкции на доллар и обслуживание Visa и Mastercard, при этом под них подпадут 6-8 ведущих банков и компаний РФ", — прогнозирует представитель "Финам".

По мнению ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, увеличение спроса на валюту со стороны ЦБ может во многом быть компенсировано продажами валютной выручки экспортерам. "В частности, возможно увеличение предложения валюты со стороны нефтегазовых компаний, валютные поступления которых отражают рост цен на нефть (в августе-октябре прошедшего года) с лагом в несколько месяцев", — говорит он.

В дальнейшем объемы покупки валюты для Минфина будет определяться бюджетным правилом, что подразумевает "сглаживающее" влияние на курс рубля и снижение его зависимости от динамики мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе.

При этом эксперт напомнил, что пока остается открытым вопрос о сроках реализации "отложенного спроса" на валюту, сформированного за период, когда ЦБ не проводил покупок на открытом рынке в интересах Минфина. Если это произойдет одновременно с возобновлением покупок и сделки пройдут в максимальном объеме, их влияния на рубль исключать нельзя.

ОТ ЦБ ЖДУТ ГИБКОСТИ

Дальнейшая ситуация с закупками валюты для Минфина будет зависеть от того, насколько гибким станет присутствие ЦБ на рынке. Весной и летом прошлого года регулятор применял механический подход, просто выполняя план покупок вне зависимости от конъюнктуры рынка. Это чревато формированием повышенной волатильности, которая давит на курс рубля.

Осенью такая политика была пересмотрена – на фоне падения рубля из-за санкционных рисков ЦБ в середине сентября приостановил покупку валюты для Минфина до конца года. Это объяснялось необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить финансовую волатильность. Для совершения покупок Федеральное казначейство напрямую обращалось к регулятору без выхода на внутренний рынок.

"Это дает основания надеяться на то, что регулятор и в дальнейшем предпочтет гибкость, и не будет ставить жесткие планы приобрести определенный объем любой ценой. Рынок отреагирует на это благоприятно – инвесторы поймут, что финансовые власти выбирают взвешенный и разумный подход, чтобы не вызвать неоправданного давления на рубль", — говорит Коренев.

Кроме этого, многое будет зависеть от динамики нефтяных цен. Вероятно, в начале года мы увидим котировки 60-65 долларов за баррель, таким образом, февральский объем закупок вряд ли превысит 400 млрд рублей, полагает эксперт. Не исключено, что в течение года закупки могут прекратиться на время, если в этом возникнет необходимость.