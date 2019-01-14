МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В центре внимания трейдеров в понедельник оказалась торговая статистика из Китая. По официальным данным, объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным сокращением за последние два года. При этом падение объема импорта стало максимальным с июля 2016 года, достигнув 7,6%. Статистика оказалась значительно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Рынки оценили неблагоприятные данные по торговле КНР как признак замедления экономики Поднебесной из-за торговых войн с США. По итогам дня снизились азиатские и европейские индексы, а также примерно 1% потеряли цены на нефть. Инвесторы опасаются, что снижение экспорта и импорта из КНР может негативно отразиться на всей мировой экономике.

Китай и США в 2018 году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о временном "перемирии" в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 млрд долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ

Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, пока проблема так и остается нерешенной, что действительно негативно для большинства участников рынка.

"Ослабление экспорта из Китая прямым образом связано с тарифными войнами США. Новые тарифы привели к подорожанию китайских товаров", – пояснил ведущий аналитик "Открытие Брокер"Андрей Кочетков.

Однако наиболее негативным стало то, что КНР является площадкой для производства комплектующих американских компаний. Те, соответственно, были вынуждены снизить производство компонентов в Китае, ориентируя свои производственные процессы на другие страны.

УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Торговый конфликт начал оказывать негативное воздействие на Китай

И, наконец, динамика потребительской активности на основных рынках для китайских товаров не отличается оптимизмом. Ухудшается статистика в Европе и ряде развивающихся стран, что приводит к сокращению спроса на китайскую продукцию, рассуждает он.

Китайские власти на этом фоне начинают более пессимистично оценивать собственную экономику. Именно торговые ограничения также являются определяющим фактором для пересмотра правительством Китая таргетов по росту ВВП с 6,5% год к году до уровней 6-6,6% год к году, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Полагаем, что негативное воздействие торговых пошлин на китайскую экономику было очевидно для экономического блока Поднебесной и ранее. На это указывает превентивная разработка различных стимулирующих мер для экономики как фискального (планов снижения ставок НДС), так и монетарного характера", — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что негативное влияние китайской статистики на рынок не так уж велико. Дело в том, что некоторое замедление Китая под давлением торгового конфликта с США было заложено в настроениях инвесторов.

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ РОССИЯ

Тот факт, что Вашингтон и Пекин готовы к поиску компромиссов в торговых спорах, может несколько ограничить развитие негативных трендов. Однако пока прогнозы на 2019 год не отличаются оптимизмом. Почти все ведущие банки снизили свои ожидания по мировой экономике. Соответственно, это также скажется и на потребительской активности в мире.

Поэтому китайский экспорт продолжит испытывать определённое замедление, а с ним и импорт сырьевых товаров в Китай, уверен Кочетков. Одним из показателей падения промышленного спроса можно считать рост цен производителей КНР. В декабре он замедлился до 0,9%, что уже совсем близко к дефляции.

Соответственно, если подобная тенденция продолжится, то у китайских корпораций снизится потребность в сырьевых товарах, а это уже непосредственный удар по многим экономикам, которые сотрудничают с КНР. В частности, падение спроса на металлы, нефть, удобрения и прочую химическую продукцию негативно скажется на экономиках Австралии, РФ, Бразилии.

Россия тоже входит в число сырьевых партнеров Китая, поэтому определенный негатив здесь есть и для нас. Однако если Поднебесная продолжит практику замещения части импорта из США, у РФ расширятся возможности по поставкам сельскохозяйственной продукции, нефтехимии, полагает представитель "Открытие Брокер".

Кроме того, большие надежды связаны с совместными проектами в области авиастроения. В целом, динамика торговли с другими регионами если не падает, то стагнирует, а вот товарооборот РФ и КНР в 2018 году увеличился на 27,1% — до 107 млрд долларов. Соответственно, цели по увеличению взаимной торговли до 200 млрд долларов уже не кажутся столь недостижимыми, резюмирует эксперт.