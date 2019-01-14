МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора" — компании по формированию комплексной системы обращения с бытовыми отходами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области, а также в целях реализации национального проекта "Экология" постановляю создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", — говорится в указе.

Отмечается, что компания будет находиться в Москве.

Путин поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить государственную регистрацию компании. "Правительству РФ… в трехмесячный срок обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого компании в качестве имущественного взноса РФ, и передачу указанного имущества компании; размещение компании в Москве; государственную регистрацию компании в установленном порядке", — говорится в документе.

Кроме того, кабмин РФ в месячный срок должен утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете.