МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. АК "Алроса" при поддержке государства Зимбабве готова организовать работу по поиску и добыче алмазов на территории этой южноафриканской страны, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Иванов по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Иванов отметил, что видит большой потенциал в подобных проектах и что есть хороший опыт работы в регионе (компания имеет активы в Анголе). В целях кооперации "Алроса" 6 декабря открыла своё представительство в Зимбабве, которое займется изучением и проведением геологоразведки на перспективных площадях.

"Мы также готовы поделиться всеми теми технологиями, которые есть сегодня у "Алросы" в части сортировки, подготовки алмазов к продаже, для того чтобы Зимбабве смогла занять ту позицию, которую занимала на глобальном рынке алмазодобычи ранее", — добавил он.

Глава "Алросы" также высоко оценил уровень отраслевых специалистов в Зимбабве, которые позволили компании так быстро (в течение нескольких месяцев) открыть свой филиал. "Сегодня потенциал присутствия "Алросы" на рынке Зимбабве достаточно хорошо сложился… Законодательные изменения в стране позволят компании выйти на ее рынок и обсуждать с нашими партнёрами начало более серьёзных проектов", — сказал Иванов.

Ранее в понедельник Мнангагва приехал с первым официальным визитом в Россию. Во вторник он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Зимбабвийский президент, в свою очередь, уже подтвердил, что страна действительно готовы принять иностранных партнёров, тогда как раньше подобная возможность была закрыта, и выразил надежду, что "Алроса" примет приглашение участвовать в развитии алмазной индустрии Зимбабве.

Вместе с тем какие-то определённые совместные проекты, по словам Иванова, пока не определены, но стороны рассчитывают начать переговоры по этому вопросу в ближайшее время. "Пока конкретики нет. Надо изучить геологические данные, понять, что нам государство — хозяин ресурсов — готово предложить", — пояснил Иванов. Он добавил, что в настоящее время "Алроса" ведёт переговоры о сотрудничестве, в частности, с зимбабвийской государственной компанией ZCDC, которая консолидирует ряд алмазодобывающих активов.