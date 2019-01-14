ПЕКИН, 14 янв — ПРАЙМ. Начавшийся год будет еще более сложным для развития Китая, растут факторы давления на экономику страны, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства.

"В этом году условия развития страны еще более сложные, трудностей и вызовов еще больше, увеличивается давление на экономику, работа правительства становится еще более трудоемкой", — заявил Ли Кэцян на заседании, посвященном обсуждению доклада о работе правительства, который будет зачитан в марте на ежегодной сессии высшего законодательного органа страны.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Госсовета, Ли Кэцян заявил, что необходимо придерживаться основного девиза "Достижение прогресса в стабильности", продолжать углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост, а также стимулировать реформы.

Власти Китая установили планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2018 года составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%. Данные по итогам года будут опубликованы позднее. В 2017 года темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

Тем временем аналитики академии общественных наук Китая полагают, что темпы роста экономики в 2019 году могут сократиться до 6,3%.