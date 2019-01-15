МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Традиционно первое международное экономическое событие в России — Гайдаровский форум — начинается во вторник в Москве, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии форума.

На мероприятие уже зарегистрировалось почти 17 тысяч человек, 900 из которых – иностранные участники.

Гайдаровский форум пройдет с 15 по 17 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером форума. В этом году мероприятие идет под лозунгом "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды ".

"Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума – Международной научно-практической конференции "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

В пресс-службе отметили, что в работе конференции примут участие вице-премьеры РФ Анатолий Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, главы регионов, ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества.

"Многие дискуссии будут разворачиваться вокруг тех целей, которые поставлены на следующие пять-шесть лет", — рассказал накануне форума ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Организаторы сообщили, что в этом году большое внимание будет уделено здравоохранению, особо отметив сессии "Социальная триада: демография-занятость-доходы" и "Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект", в которых примет участие вице-премьер Татьяна Голикова. Также участники форума подробно рассмотрят вопрос образования, которому будет посвящено почти 20 сессий, и развитию человеческого капитала.

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ

В работе форума, помимо чиновников правительства РФ и ведущих российских экономистов, будут участвовать представители иностранных государств.

В сессии примут председатель парламента Финляндии Паула Рисикко, заместитель премьер-министра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура Тарман Шанмугаратнам, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль и почетный председатель Банка Греции, премьер-министр страны в 2011-2012 годах Лукас Пападемос.

По словам директора Гайдаровского форума, директора Ассоциации инновационных регионов России Ивана Федотова, в этом году насчитывается беспрецедентное количество регистраций. "На сегодняшний день цифра — 16,975 тысячи человек… Я очень надеюсь, что все эти люди не придут", — пошутил он накануне форума. При этом на форуме выступит 760 спикеров, более 170 из которых – иностранцы.