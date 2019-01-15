МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Банк России с 15 января после перерыва в несколько месяцев возобновит покупки валюты на рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупок было принято на заседании совета директоров регулятора 14 декабря 2018 года.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день, сообщал Минфин.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Далее купленная валюта направляется в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Конвертация предназначенных для таких покупок средств проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

Решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, сообщал регулятор.

Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что курс рубля спокойно отреагирует на возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина РФ, хотя они сдержат потенциал укрепления российской валюты.