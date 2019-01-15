МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Традиционно первое международное экономическое событие в России — Гайдаровский форум — начинается во вторник в Москве. На мероприятие уже зарегистрировалось почти 17 тысяч человек, 900 из которых – иностранные участники, сообщали журналистам организаторы форума.

Гайдаровский форум пройдет с 15 по 17 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером форума. В этом году мероприятие идет под лозунгом "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды".

"Многие дискуссии будут разворачиваться вокруг тех целей, которые поставлены на следующие пять-шесть лет", — рассказал накануне форума ректор РАНХиГС Владимир Мау. Организаторы отметили, что в этом году большое внимание будет уделено здравоохранению, особо отметив сессии "Социальная триада: демография-занятость-доходы" и "Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект", в которых примет участие вице-премьер Татьяна Голикова. Также участники форума подробно рассмотрят вопрос образования, которому будет посвящено почти 20 сессий, и развитию человеческого капитала.

В работе форума традиционно примут участие чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты. В ходе пленарной дискуссии запланировано выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Вместе с ним участие в сессии примут председатель парламента Финляндии Паула Рисикко, заместитель премьер-министра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура Тарман Шанмугаратнам, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль и почетный председатель Банка Греции, премьер-министр страны в 2011-2012 годы Лукас Пападемос.

Кроме премьера, в разные дни форума в его работе будут участвовать первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов и Татьяна Голикова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, министр просвещения Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам директора Гайдаровского форума, директора Ассоциации инновационных регионов России Ивана Федотова, в этом году насчитывается беспрецедентное количество регистраций: "На сегодняшний день цифра — 16,975 тысячи человек". При этом на форуме выступит 760 спикеров, более 170 из которых – иностранцы.