МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Десятый Гайдаровский форум пройдет в Москве 15-17 января.

Ниже приводится справочная информация.

Гайдаровский форум – это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие проводится с 2010 года и объединяет ведущих мировых ученых и политиков, экспертов, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

Организаторы Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Участие в форуме позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику. Для иностранных посетителей мероприятие выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России и состоянии ее бизнес-среды.

Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов.

Одна из важных особенностей форума состоит в активном вовлечении в его работу молодых ученых в качестве участников дискуссий.

Сессии форума сфокусированы на острейших проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. С течением времени форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению социально-экономическая политика России ближайшего года.

Первая конференция "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", посвященная памяти Егора Гайдара, прошла с 21 по 23 января 2010 года. В ходе дискуссий были обсуждены ключевые тенденции мировой экономики в период глобальной нестабильности.

Вторая конференция Гайдаровского форума "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" была проведена в Москве с 16 по 19 января 2011 года и собрала на площадках более ста экспертов международного масштаба. Основными темами дискуссий стали вопросы институциональных основ инновационной экономики, новые требования к политическим институтам и сопутствующей финансовой политике, социальные вызовы модернизации, региональные модели инновационного развития, а также поиск точек инновационного роста.

18-21 января 2012 года прошел третий Гайдаровский форум, в рамках которого состоялась международная конференция "Россия и мир: 2012-2020". Внимание экспертных обсуждений было сфокусировано на обновлении "Стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 года". Дискуссионные площадки форума собрали более двух тысяч российских и зарубежных участников.

16-19 января 2013 года состоялся четвертый Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы интеграции", главной темой которого стали вопросы интеграции российской экономики в глобальную экономическую систему, улучшение делового климата в России и перспективы российских компаний на внешнем рынке. На мероприятии выступило более 250 экспертов из 38 стран мира. Площадки мероприятия посетило более 3500 человек.

Пятый форум, посвященный проблеме устойчивого развития, прошел с 15 по 18 января 2014 года. На конференции "Россия и мир: устойчивое развитие" обсуждались вопросы экономического роста в условиях глобальных изменений, риски инновационного предпринимательства, новая индустриализация и др.

14-16 января 2015 года состоялся шестой форум "Россия и мир: новый вектор", на котором особое внимание было уделено анализу контуров многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и социальной политики, предпринимательского климата и регионального развития. Впервые в программу конференции были включены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора развития Арктики.

Седьмой форум "Россия и мир: взгляд в будущее" прошел с 13 по 15 января 2016 года. Эксперты обсудили будущие перспективы развития социально-экономической сферы с учетом новых вызовов. В мероприятии приняли участие более 1000 представителей российских и зарубежных СМИ, в том числе 18 руководителей российских регионов, 37 руководителей зарубежных и российских корпораций, 69 иностранных профессоров из ведущих университетов мира и 174 дипломата. Среди почетных иностранных гостей Форума – президент Греции Прокопис Павлопулос.

12-14 января 2017 года был проведен восьмой форум на тему "Россия и мир: выбор приоритетов". В рамках программы традиционно обсуждались экономическая ситуация в России и мире, социальное развитие, актуальные задачи развития здравоохранения, образование, инновации, госуправление, малое и среднее предпринимательство, налоговая политика и развитие территорий. Также в программу вошли дискуссии и обсуждения острых проблем новой реальности: Европа после Brexit, привлечение инвестиций в условиях санкций, глобальный энергетический рынок в новых условиях, экология, приоритетные проекты как фактор экономического роста, устойчивость банковского сектора, новая региональная политика. В работе форума приняли участие 1350 представителей российских и зарубежных СМИ, 875 экспертов, мероприятие посетили более девяти тысяч человек, удаленно за происходящим наблюдали более 150 тысяч человек.

Девятый Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: цели и ценности" прошел в Москве с 16 по 18 января 2018 года. В рамках форума участники обсудили: современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства. В мероприятии приняли участие 620 экспертов, более 1760 представителей российских и зарубежных СМИ. Площадку мероприятия посетили более 8750 человек и еще 165 тысяч человек наблюдали за происходящим онлайн.

15-17 января 2019 года состоится десятый Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды". На мероприятии будут рассмотрены особенности ведения бизнеса в России, бизнес-образование, вопросы цифровизации и влияния технологий на различные сферы деятельности, вопросы, касающиеся региональной политики и государственного управления, и многие другие.